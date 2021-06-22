فرنسا تجدد رغبتها في العودة لاتفاق فيينا النووي

أكدت فرنسا مجددا رغبتها في العودة لاتفاق فيينا النووي، والذي تحرص الدبلوماسية الفرنسية على تنفيذه بالكامل، موضحة أنها ستواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.



وأعربت الخارجية الفرنسية -في بيان نشر على موقعها الإلكتروني- عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران وخاصة بعد أن أحاطت علما بفوز المحافظ المتشد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الايرانية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الرعايا الفرنسيين المسجونين هناك عن كثب.



وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي "لتواطؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وفي نهاية هذا الأسبوع، ودعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق مع رئيسي في جرائم ضد الإنسانية.