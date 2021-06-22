المعارض الروسي نافالني يقيم دعوى قضائية ضد ظروف إعتقاله

أقام المعارض الروسي أليكسي نافالني دعوى قضائية أخرى ضد ظروف اعتقاله في السجون الروسية.

وعقدت محكمة بموسكو اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة.

وذكرت الإذاعة المستقلة "دي او زد أتش" أن نافالني نفسه شارك في الجلسة عبر الفيديو.

كان نافالني (45 عاما) يشتكي منذ شهور من تصنيفه خطأً على أن هناك مخاطر بهروبه، وبالتالي يتعرض للتعذيب من خلال إيقاظه عدة مرات في الليلة الواحدة.

وبصفة خاصة، تتعلق هذه الدعوى القضائية بظروف الاحتجاز خلال فترة احتجاز نافالني في سجن الحبس الاحتياطي في موسكو في وقت سابق من هذا العام. ولم يتضح في البداية متى ستتخذ المحكمة قرارها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان المعارض الروسي المشهور قد فشل بالفعل في دعوى قضائية مماثلة تتعلق بالظروف في معسكر الاعتقال الذي يحتجز فيه الآن.

كان نافالني قد اعتقل في مطار بموسكو منتصف يناير الماضي لدى عودته من ألمانيا.

بعد ذلك بوقت قصير، حكمت عليه محكمة بالسجن عدة سنوات في معسكر معزول كاجراء عقابي.

وترددت مزاعم بأنه انتهك شروط تسجيل نفسه (لدى الشرطة) في قضية جنائية سابقة أثناء تعافيه في ألمانيا من هجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وتعرض الحكم لانتقادات على المستوى الدولي باعتبار أن وراءه دوافع سياسية.