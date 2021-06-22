إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة نقل في ترعة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة الخزان التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة ونُقل المصابين للمستشفى المركزي بالرحمانية لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي، يفيد بوصول مصابين بحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل بترعة الخزان، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

والمصابون هم كل من: "محمود صالح الشربيني 11 عامًا، وسمر درويش شكر 37 عامًا، وابتسام حامد السماحي 30 عامًا"، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق في الواقعة.