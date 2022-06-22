ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في مايو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود، بعد الارتفاعات الكبيرة في تكلفة كل شيء من الوقود والكهرباء إلى الأطعمة والمشروبات.

وقال مكتب "الإحصاء الوطني" اليوم الأربعاء، إن المعدل تسارع إلى 9.1%، من 9%، في الشهر السابق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وارتفعت أسعار التجزئة بأكثر من المتوقع لتصل إلى 11.7%، وكان هناك أيضا المزيد من المؤشرات على الضغوط التضخمية، على مستوى البيع بالجملة، مع زيادة تكاليف المواد الخام بشكل قياسي.

وفي حين أن الارتفاع كان أقل مما كان عليه، في الأشهر الأخيرة، إلا أن الأرقام مازالت تؤكد حجم أزمة التضخم التي تواجه المملكة المتحدة.

وستزداد الأمور سوءا هذا العام، عندما يحدث ارتفاع آخر في أسعار الطاقة، فيما يتوقع "بنك إنجلترا" ارتفاعات في الأسعار تتجاوز 11% في أكتوبر المقبل.