الجيش السوداني: قواتنا تعرضت لهجوم من الحركة الشعبية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

ذكر الجيش السوداني مساء الأربعاء أن قواته تعرضت إلى هجوم "غادر" من الحركة الشعبية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان: "تصدت قواتنا ببسالة للهجوم وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة واحتسبت قواتنا عددا من الشهداء والجرحى".

وتابع: "واصلت قواتنا عملياتها بمنطقة العاصمة بعد انتهاء الهدنة التي استغلتها الميليشيا المتمردة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين ، نفذت قواتنا عمليات خاصة بأم درمان ودمرت عربات قتالية للعدو" ، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأضاف: "حاولت الميليشيا المتمردة الهجوم على قواتنا في أم درمان ورئاسة الاحتياطي المركزي بالخرطوم، سحقت قوات الاحتياطي المركزي للعدو الذي لاذ بالفرار مخلفا عددا من القتلى وتم تدمير واستلام عدد من المركبات القتالية، كما تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو في الهجوم الفاشل".

وأوضح: "وجهت قواتنا عددا من الضربات الناجحة ضد تحشدات للميليشيا المتمردة بعدة مواقع بالعاصمة تسببت في خسائر كبيرة بين المتمردين".

وختم بالقول: "تواصل قواتنا رصد تحركات ونوايا الميليشيا المتمردة مع كامل الجاهزية للتعامل معها بقوة وحسم".