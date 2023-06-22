رئيس الوزراء يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية لاستعراض عدد من ملفات العمل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لاستعراض عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، وفي هذا الإطار عرض موقف تقدم الأعمال بتطوير حدائق الفسطاط، حيث وصلت نسبة التنفيذ بمنطقة ساحة مسجد عمرو بن العاص، إلى 99%، وأنه تم الانتهاء من منطقة الوادي والتلال بنسبة 96%، كما عرض موقف تقدم الأعمال في المنطقة الثقافية، ومنطقة الأسواق (المرحلة الأولى) وأعمال البوابات والأسوار، والتي بلغت نسب التنفيذ فيها معدلات متقدمة.

وعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية صورًا لأعمال الزراعات بمشروع حدائق الفسطاط، كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروع إحياء القاهرة التاريخية، ويشمل ذلك أعمال التطوير في منطقة جنوب باب زويلة، ومنطقة حارة الروم، ومنطقة مسجد الحاكم، ومنطقة درب اللبانة (المرحلة الأولى)، وكذلك منطقة مسجد الحسين.

وأشار إلى أنه جار إنشاء مجمع صناعات حرفية بديل في القاهرة التاريخية، كما أنه جار إنشاء منطقة إسكان بديل لاستيعاب ساكني المباني الخرِبة.

كما استعرض مشروع تطوير روضة السيدة 2 الذي يقع على مساحة أكثر من 7 أفدنة، ويضم 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 محلًا تجاريًا، موضحًا أن أعمال التنفيذ بلغت مراحل متقدمة.

كما عرض رؤية الصندوق لاستراتيجية التسكين لمحافظة القاهرة، وذلك في عدد من مناطق القاهرة التاريخية، والبرنامج الزمني المقترح لاستراتيجية التسكين.

واستعرض رئيس صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذ لتطوير منطقة عرب اليسار، وفي هذا الإطار عرض المخطط العام المقترح لأرض عرب اليسار.

وعرض المهندس خالد صديق الخطة التسويقية لوحدات مشروع الخيالة بعدد 42 عمارة بإجمالي 2268 وحدة سكنية، و198 محلًا تجاريًا، و126 وحدة إدارية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس خالد صديق، عددًا من الفرص الاستثمارية، التي تضمنت العروض المقدمة لإدارة وتشغيل الفسطاط، وعناصر التطوير والتحسين المقترحة بالمنطقة، وكذا مقترح مشروع تطوير ترعة المنصورية بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لاعتبارها رابطا قويا بين مدينتي أبو النمرس وشبرامنت، إذ تعد مدينة أبو النمرس أحد الركائز الاقتصادية لما بها من أنشطة صناعية، شارحًا الفرص والعوائد من تطوير ذلك المشروع.

كما تطرق أيضًا إلى استثمارات عدد من قطع الأراضي ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وكذا مشروع ساحة أم الغلام ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وكذا التصور المقترح لساحة الخان بمنطقة الحسين، بالإضافة إلى العرض المقدم من إحدى التحالفات بخصوص تنفيذ مشروع على قطعة أرض بمدينة كفر الشيخ، مستعرضًا الطابع المعماري لعناصر المشروع الرئيسية، ودراسة الجدوى المالية للمشروع، بالإضافة إلى استعراض الدراسة المبدئية لمشروع إنشاء مدرسة دولية في أحد أراضى الصندوق بحي مدينة نصر.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير عواصم المحافظات، عرض رئيس صندوق التنمية الحضرية الطرق المقترحة حول مشروع رأس البر، والتي تشمل القطاعات المختلفة لربط طريق رأس البر الرئيسي بالمشروع.

كما استعرض موقف توصيل مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وموقف تمويل شبكات المرافق الخارجية في محافظات: القاهرة، والسويس، والفيوم، والشرقية، والمنيا، والدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، وقنا.