الصرب يواصلون احتجاجاتهم في شمال كوسوفو  

يواصل الصرب احتجاجاتهم والاحتشاد أمام المباني البلدية في شمال كوسوفو، طبقا لما ذكرته قناة "آر.تي.إس" الحكومية الصربية اليوم الخميس.

وذكر التقرير أن مركبات شركات النقل التي تحمل لوحات ترخيص صربية لا تزال تنتظر عند المعابر الإدارية، وأن البضائع القادمة من وسط صربيا لا تزال لا يتم السماح لها بالمرور إلى كوسوفو.

وسمحت بريشتينا بدخول أولئك الذين ينقلون السلع الأجنبية بغض النظر عن لوحات الترخيص، في حين أن البضائع القادمة من وسط صربيا لا تزال غير قادرة على المرور.

وكانت كوسوفو، قد أمرت بإغلاق حدودها، أمام حركة الشحن والمركبات من صربيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك ردا على اختطاف قوات الأمن الصربية لثلاثة من رجال شرطة كوسوفو في شمال البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام في بريشتينا.

وقال وزير داخلية كوسوفو جلال سفيكلا إن قوات الأمن الصربية اختطفت ثلاث رجال شرطة في أراضي كوسوفو بالقرب من صربيا في وقت سابق، أثناء القيام بفحص طرق تهريب يستخدمها المجرمون الصرب.

ونفت السلطات الصربية ذلك، وقالت إنه تم احتجاز رجال الشرطة عند نحو كيلومترين داخل الأراضي الصربية. وأضافت أنهم الثلاثة كانوا مدججين بالأسلحة، ويعتزمون القيام بعمل إرهابي في صربيا.

وذكرت قوة حفظ السلام الدولية "كفور" بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ، في بريشتينا أنه بعد تحقيق بشأن الحادث، لم تتمكن من تحديد ما إذا كان اعتقال رجال الشرطة الثلاثة، قد وقع في أراضي كوسوفو أو صربيا.

يشار إلى أن "كفور" مسئولة بشكل عام عن الأمن في كوسوفو منذ عام 1999.

ويشار إلى أن التوترات تتصاعد بين الدولتين منذ أشهر.