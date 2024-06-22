 سفينة تبلغ عن وقوع انفجار في محيطها شرقي مدينة عدن اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفينة تبلغ عن وقوع انفجار في محيطها شرقي مدينة عدن اليمنية

وكالات
نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 2:15 ص | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 2:15 ص

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إن سفينة تجارة أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها على بعد 126 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وذكرت الهيئة في مذكرة استرشادية، أنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تبحر نحو الميناء التالي»، وفق وكالة رويترز.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على الممر المائي المهم منذ نوفمبر 2023، فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال أكثر من 70 هجوما، أغرقت الجماعة سفينتين واحتجزت واحدة وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.

 

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