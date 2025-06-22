متحف شرم الشيخ ينظم ورشة للأطفال حول صناعة الفخار

واصل متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، فعاليات برنامجه الصيفي التفاعلي للأطفال الذي أطلقه تحت شعار "رحلة إلى الحياة الأخرى - تصميم مقبرة حية من الحضارة المصرية القديمة"، اليوم الأحد، بتنظيم الورشة الثالثة بعنوان "صناعة الفخار: أواني الحفظ في المقبرة"، بمشاركة مجموعة من الأطفال من مختلف الأعمار.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف إن الأطفال تعرفوا خلال الجانب النظري من الورشة على أهمية الأواني الفخارية في الطقوس الجنائزية المصرية القديمة، والتي كانت تُستخدم لحفظ الزيوت والعطور والطعام داخل المقابر، وخلال الجزء العملي من الورشة، قام الأطفال بصناعة نماذج لأوانٍي فخارية باستخدام الطمي الطبيعي، و بعض الخامات البسيطة، وسط أجواء من الحماس والإبداع.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الورشة نالت إعجاب المشاركون، وأعربوا خلالها عن تصوراتهم المستوحاة من التراث المصري القديم.

وأشار إلى أن هذه الورشة تضمنت سلسلة من الأنشطة التعليمية التي يقدمها المتحف لتعزيز وعي الأطفال بتاريخهم العريق، وتشجيعهم على التعبير الفني من خلال الحرف التراثية.