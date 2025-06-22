بثت وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يرصد الظهور الأول لقائد الحرس الثوري الجديد محمد باكبور، بعد توليه منصبه قبل أسبوع من الآن.

وقال في تصريحاته، إن «عمليات القوات الجو - فضائية التابعة للحرس الثوري لن تتوقف، ولن ينعم الكيان الصهيوني بالهدوء».

وتوقع أن يزداد تضامن الشعب الإيراني بمرور الوقت، مشيرًا إلى «البدء في تنظيم القوات الشعبية المتطوعة».

محمد باكبور، قائد عسكري إيراني، وُلد عام 1961 في مدينة أراك وسط غرب إيران، ويحمل دكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة «تربيت مدرس».

انضم إلى الحرس الثوري الإيراني عام 1979 وشارك في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.

وتدرج في المناصب حتى تولى قيادة القوة البرية في الحرس الثوري، ثم وحدة «صابرين» الخاصة.

وفي يونيو 2025، عيّنه المرشد الأعلى علي خامنئي، قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني، خلفا للواء حسين سلامي، الذي اغتالته إسرائيل.