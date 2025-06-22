العراق: استهداف منشآت نووية بإيران تصعيد يمس استقرار المنطقة

- متحدث الحكومة العراقية: مسئولية القوى الكبرى تكمن في تجنيب العالم الأزمات وليس إشعالها

حذرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، من تداعيات الهجوم الأمريكي على منشآت نووية داخل إيران، مؤكدة أن مثل هذا التصعيد "تتجاوز حدوده أي دولة ويمس استقرار المنطقة والعالم".

وجاء ذلك في بيان لمتحدث الحكومة العراقية باسم العوادي، اطلعت عليه "الأناضول"، وحمل إدانة للولايات المتحدة على خلفية تدخلها بشكل مباشر في الحرب الجارية بين طهران وتل أبيب.

وقالت الحكومة العراقية، تعليقا على الهجوم الأمريكي، إن الحروب لا تترك خلفها سوى الدمار، ومسئولية القوى الكبرى والهيئات الأممية يجب أن تنصب على تجنيب العالم مزيدا من الأزمات وليس إشعالها.

وأعرب العراق، عن بالغ قلقه وإدانته لاستهداف منشآت نووية داخل إيران، مبينا أن هذا التصعيد العسكري يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط ويعرض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة.

وشدد العراق، في البيان ذاته، على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار والدبلوماسية.

واعتبر أن استمرار مثل هذه الهجمات العسكرية سيؤدي إلى تصعيد خطير ستكون له عواقب تتجاوز حدوده أي دولة، وتمس استقرار المنطقة والعالم.

وفي السياق، دعا العراق، الأطراف المنخرطة في الصراع إلى التهدئة الفورية وفتح قنوات دبلوماسية عاجلة لاحتواء الموقف، والعمل على نزع فتيل الأزمة.

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة، الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان رئيسها دونالد ترامب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 من أبرز المواقع النووية الإيرانية، هي منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان".

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على تلك المواقع، قبل أن تغادر المجال الجوي الإيراني بسلام.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل، عدوانًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران، بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.