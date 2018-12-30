 رمضان صبحي يشارك تدريجيا في تدريبات الكرة - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2019 1:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من الذي سيحسم لقب الدوري المصري؟
النتـائـج تصويت

رمضان صبحي يشارك تدريجيا في تدريبات الكرة

محمود باهي
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 1:37 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 1:37 م

يبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة، بعد التخلص من آلام العضلة الضامة التي اشتكى منها عقب مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب التتش.

ويؤدي «صبحي» اليوم تدريبات الكرة بشكل أكبر على أن يكون جاهزا للعودة بشكل كامل للمشاركة الجماعية ابتداء من غد الثلاثاء في المران الأخير للفريق على ملعب التتش قبل السفر إلى الاسكندرية لملاقاة المقاولون العرب يوم  الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وكانت نتائج الأشعة التي أجراها رمضان صبحي قد أكدت أن حالته مطمئنة ،وأنه يعانى من إجهاد في العضلة الضامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك