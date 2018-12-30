رمضان صبحي يشارك تدريجيا في تدريبات الكرة

يبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة، بعد التخلص من آلام العضلة الضامة التي اشتكى منها عقب مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب التتش.

ويؤدي «صبحي» اليوم تدريبات الكرة بشكل أكبر على أن يكون جاهزا للعودة بشكل كامل للمشاركة الجماعية ابتداء من غد الثلاثاء في المران الأخير للفريق على ملعب التتش قبل السفر إلى الاسكندرية لملاقاة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وكانت نتائج الأشعة التي أجراها رمضان صبحي قد أكدت أن حالته مطمئنة ،وأنه يعانى من إجهاد في العضلة الضامة.