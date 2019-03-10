الهند تستعد لثاني إطلاق للمهمة القمرية بعد تأجيلها نيودلهي

من المقرر أن تقوم الهند بثاني إطلاق لمهمة الهبوط على سطح القمر اليوم الإثنين، بعد أسبوع من إلغاء المحاولة السابقة في الساعة الأخيرة بسبب عطل فني.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، إن المحاولة الثانية لإطلاق "تشاندرايان-2" - ويعني "مركبة القمر" باللغة السنسكريتية - من المقرر أن تجرى اليوم الاثنين في الساعة 0913 بتوقيت جرينتش، من قاعدة سريهاريكوتا لاطلاق المركبات الفضائية في جنوب البلاد.

وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي في وقت متأخر من أمس الأول السبت أنه تم الانتهاء من بروفة الإطلاق وكان الأداء طبيعيا. وألغت منظمة أبحاث الفضاء الهندية محاولة إطلاق المركبة في يوم 15 تموز/يوليو الجاري، قبل حوالي 56 دقيقة من الموعد المقرر، وذلك بعد اكتشاف عطل فني.

ولم تكشف منظمة أبحاث الفضاء الهندية رسمياً تفاصيل عن طبيعة العطل، ولكنها قالت إن خطوة تأجيل الإطلاق اتخذت "كإجراء لمزيد من الاحتياطات". وحددت لجنة من الخبراء في وقت لاحق السبب الجذري للخلل واتخذت "جميع الإجراءات التصحيحية".

وتهدف المهمة التي تبلغ قيمتها 142 مليون دولار إلى رسم خريطة لسطح القمر، وفحص تركيبه والبحث عن الماء. وسيعزز الهبوط الناجح على سطح القمر من مكانة الهند بين دول العالم الرائدة في مجال الفضاء.