 الشركة المشغلة لستينا إمبيرو: طلبنا زيارة الطاقم المحتجز في إيران - بوابة الشروق
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الشركة المشغلة لستينا إمبيرو: طلبنا زيارة الطاقم المحتجز في إيران

كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 4:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 4:03 ص
أعلنت الشركة السويدية المشغلة لناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي تحتجزها إيران، إنها تقدمت بطلب لزيارة طاقم السفينة.

وقال إريك هانيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك": "أستطيع أن أؤكد أنه تم إرسال طلب رسمي لسلطات ميناء بندر عباس للحصول على تصريح لزيارة أفراد طاقم السفينة (ستينا إمبيرو) البالغ عددهم 23 شخصا".

وأضاف هانيل: "هناك اقرار بتسلم الطلب، لكننا ننتظر ردًا رسميًا. وفي تلك الأثناء، سنواصل التعاون والتنسيق مع جميع السلطات المختصة".

وذكر البيان أن الموظفين المحليين في الهند ولاتفيا والفلبين وروسيا "على اتصال دائم" بعائلات أفراد الطاقم.

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