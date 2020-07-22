هل ينفصل كاني ويست عن كيم كارداشيان من أجل الترشح لرئاسة أمريكا؟

يبدو أن مغني الراب المثير للجدل والمرشح للرئاسة الأمريكية، كانييه ويست، يفكر في أن يطلق زوجته نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، وأن نزوة غضب مؤقته منه فضحت هذه النية قبل أن يتراجع عنها.

وكتب "ويست" عدة تغريدات هاجم فيها زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ووالدتها، كان آخرها تغريدة اعترف فيها بسعيه للطلاق منها قبل أن يحذفها، وقبل ذلك تحدث، وهو يصرخ ويبكي، خلال تدشين حملته الرئاسية بتجمع انتخابي في مدينة "تشارلستون" بولاية كارولاينا الجنوبية، عن أنه وزوجته كانا سيجهضان ابنتهما الكبرى "نورث"، ما تسبب في إحراج زوجته لأنه ظهر كمن لا يريد أطفال منها.

وأثارت تغريدة لـ"ويست"، عبر حسابه الرسمي على تويتر، صباح اليوم الأربعاء، الجدل، قال فيها إنه يحاول تطليق زوجته، التساؤلات حول نيته في تطليق كاردشيان من فترة وأنه يفكر في هذا الامر بالفعل، وربما كتب التغريدة في لحظة غضب، ثم حذف التغريدة بعد دقائق، بعدما أدرك أو نبهه أحد لغضب زوجته مما كتبه.

In a string of now deleted tweets, Kanye West says Kim Kardashian cheated on him with Meek Mill, he has been trying to get a divorce from her for a year, says someone killed Michael Jackson, and alleges Drake and Larsa Pippen are involved in some type of nefarious activity. pic.twitter.com/Xp1J9I9LO0 — Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) July 22, 2020

وبرر ويست في تغريدته، السبب وراء تفكيره في طلاق كاردشيان بما يشبه الخيانة الزوجية، ولكن توقيت الحديث عن الطلاق بالتزامن مع ترشحه للرئاسة الأمريكية وطرح مشاريع تتعلق بمكافحة الإباحية، أثار تكهنات أخري عن أسباب تفكيره في الطلاق ربما تتعلق بزوجته.

وقال: "كنت أحاول الطلاق منذ أن التقت كيم مع ميك في والدروف من أجل إصلاح السجون"، وميك ميل، هو مغني راب أميركي، يقال إن كاردشيان كانت قد التقته في فندق، خلال قمة إصلاح نظام العدل الجنائي في مدينة لوس أنجلوس، في نوفمبر 2018، للحديث بشأن إصلاح السجون، ما يشير ربما لغيرة "ويست" وغضبه من هذا اللقاء.

وهاجم ويست في تغريدته والدة كاردشيان كريس جينر، ووصفها بأنها "كريس جونج أون" للسخرية منها، واتهمها وابنتها بـ"الفوقية البيضاء"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وأتت تغريدة ويست ضمن مجموعة تغريدات يُقال إنه نشرها عبر حسابه على تويتر، قبل أن يعاود حذفها، وأبقى ويست على تغريدة واحدة كتب فيها: "قولوا الرئيس المستقبلي"، في إشارة لنفسه.

وكان المغني الأمريكي كتب في وقت متأخر من مساء الاثنين، تغريده حذفها أيضا في وقت لاحق، قال فيها إن زوجته "تحاول عزله استنادا لأسباب طبية" وشبّه نفسه بـ"نيسلون مانديلا".

وأوضح أن زوجته حضرت إلى مقر إقامته في موقع التجمع الانتخابي، برفقة طبيبين اثنين، في محاولة لحثه على الدخول إلى مصحة نفسية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كارداشيان تخشى من أن تتدهور حالة زوجها العقلية، وأن يكون مصابا بـ"الاضطراب ثنائي القطب، الذي يعاني أصحابه تقلبات حادة في المزاج.

جدير بالذكر أن ويست قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، ولم يتضح ما إذا كان قد تقدم بأي أوراق رسمية للانضمام إلى قائمة المرشحين، ولكنه عقد اول لقاء جماهيري وتحدث عن أفكار لتنفيذها إذا أصبح رئيساً.