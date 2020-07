هل ينفصل كاني ويست عن كيم كارداشيان من أجل الترشح لرئاسة أمريكا؟

يبدو أن مغني الراب المثير للجدل والمرشح للرئاسة الأمريكية، كانييه ويست، يفكر في أن يطلق زوجته نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، وأن نزوة غضب مؤقته منه فضحت هذه النية قبل أن يتراجع عنها.

وكتب "ويست" عدة تغريدات هاجم فيها زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ووالدتها، كان آخرها تغريدة اعترف فيها بسعيه للطلاق منها قبل أن يحذفها، وقبل ذلك تحدث، وهو يصرخ ويبكي، خلال تدشين حملته الرئاسية بتجمع انتخابي في مدينة "تشارلستون" بولاية كارولاينا الجنوبية، عن أنه وزوجته كانا سيجهضان ابنتهما الكبرى "نورث"، ما تسبب في إحراج زوجته لأنه ظهر كمن لا يريد أطفال منها.

وأثارت تغريدة لـ"ويست"، عبر حسابه الرسمي على تويتر، صباح اليوم الأربعاء، الجدل، قال فيها إنه يحاول تطليق زوجته، التساؤلات حول نيته في تطليق كاردشيان من فترة وأنه يفكر في هذا الامر بالفعل، وربما كتب التغريدة في لحظة غضب، ثم حذف التغريدة بعد دقائق، بعدما أدرك أو نبهه أحد لغضب زوجته مما كتبه.

In a string of now deleted tweets, Kanye West says Kim Kardashian cheated on him with Meek Mill, he has been trying to get a divorce from her for a year, says someone killed Michael Jackson, and alleges Drake and Larsa Pippen are involved in some type of nefarious activity. pic.twitter.com/Xp1J9I9LO0