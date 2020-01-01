 غرفة عمليات ببعثة مصر في القرية الأولمبية استعدادا لحفل افتتاح الأولمبياد - بوابة الشروق
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غرفة عمليات ببعثة مصر في القرية الأولمبية استعدادا لحفل افتتاح الأولمبياد

علي البحيري
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 9:42 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 9:42 ص

عقد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 عدة اجتماعات اليوم من أجل التنسيق والترتيب للمشاركة في حفل الافتتاح المقرر إقامته غدا.

واجتمع هشام حطب مع الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة وفي حضور شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية وعمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأفراد البعثة الإدارية خالد حسن وأحمد سعيد وأحمد أسعد وأحمد عبدالعليم وأسامة صادق العلاقات العامة من أجل مراجعة كافة الترتيبات ومراجعة الزي مع جميع اللاعبين المشاركين وأعلام مصر التي سيتم حملها في حفل الافتتاح والتأكد من تجهيز كافة الإجراءات لضمان ظهور بعثة مصر بأفضل شكل يليق بإسم ومكانة وقدرات مصر.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد اختار الثنائي علاء أبوالقاسم لاعب منتخب السلاح وهدايا ملاك لاعبة منتخب التايكوندو لحمل علم مصر في إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.


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