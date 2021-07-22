قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يأتي تحقيقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدًا بالتطوير الذي حققته الدولة في إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن مصر طورت خطوط الربط الكهربائي مع الأردن وليبيا والسودان، لافتًا إلى إجراء دراسات خاصة لتقوية الشبكات بالأردن وليبيا.

ولفت إلى إضافة بعض المهمات الكهربائية على الخط الذي يربط مع السودان؛ لزيادة القدرة من 80 ميجاوات إلى 600 ميجاوات، قائلًا إن هناك زيارات متبادلة بين مصر والسعودية في إطار فحص العروض المقدمة لتبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأشار إلى إجراء دراسات للربط الكهربائي مع قبرص واليونان واللتين تعدان بوابة هامة لربط إفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أن التعاون مع الدول الإفريقية كتجمعات أو دول منفردة وطيد.

وتابع متحدث الكهرباء: «نقدم كل الدعم لهم والخبرات المتوفرة في هذا المجال ونقيم مشروعات في القارة السمراء بالتعاون مع الشركات والخبرات المصرية»، موضحًا أن الوزارة تستهدف الاستفادة من غنى وقدرات إفريقيا الكامنة بمجال الطاقة.

وذكر أن الربط الكهربائي مع دول الجوار له مردود كبير بالنسبة للعائد الاقتصادي، متابعًا أن الوزارة تطمح إلى زيادة نسبة تصدير الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة؛ لتصبح أحد الدول الرائدة في هذا المجال.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة؛ لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية الشبكة القومية للكهرباء؛ لتلبية متطلبات دول الجوار باحتياجاتها فوراً.