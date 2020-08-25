تعرف على تفاصيل بعثة مصر في طابور العرض بأولمبياد طوكيو

أصبحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 جاهزة للمشاركة في حفل الافتتاح المقرر أن يقام في السابعة مساء الجمعة 23 يوليو بعد الجلسات التي عقدها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة في أولمبياد طوكيو ومراجعة كافة التفاصيل الخاصة بزي المشاركين في حفل الافتتاح وتنظيم الدخول والتأكد من تجهيز أعلام مصر التي سيتم رفعها في طابور الافتتاح.

ويشهد حفل الافتتاح رفع الثنائي علاء الدين أبو القاسم لاعب منتخب السلاح وهدايا ملاك لاعبة منتخب التايكوندو لعلم مصر حيث تم عمل عدة اجتماعات اليوم من أجل التأكد من تجهيز كافة التفاصيل من أجل ظهور بعثة مصر بالشكل الذي يليق بإسم ومكانة مصر حيث تم مراجعة زي كل لاعب على حده والتأكد من جاهزيته التامة في بروفة قبل الظهور في حفل الافتتاح حيث يشارك من بعثة مصر 58 فرد في طابور العرض.

جاء ترتيب طابور العرض كالأتي :

- هديا ملاك في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم الذي يرفعان العلم وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.

- ‏- في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان

- ‏في الصف الثاني : الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد والأستاذ عمرو سليم

- ‏في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا اشرف وفرح حسين وأمل أدم

- ‏في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري

- ‏في الصف الخامس : ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي

- ‏في الصف السادس : رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله

- ‏في الصف السابع : عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد توحيد

- ‏في الصف الثامن : مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ

- ‏في الصف التاسع : عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسوف طلبة

- ‏في الصف العاشر : زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور

- ‏في الصف الحادي عشر : علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي.

وحرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية على عقد عدة اجتماعات مع الأجهزة الفنية واللاعبين من أجل التحفيز والتأكيد على أن مصر حضرت للأولمبياد من أجل المنافسة وأيضا تذليل كافة العقبات أمام جميع اللاعبين واللاعبات وتوفير الاحتياجات في أسرع وقت.

وحرص أفراد بعثة مصر المتواجدين في القرية الأولمبية بطوكيو على مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام أمام نظيره الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي في أول مباريات الفريق وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بأداء المنتخب والخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام منتخب إسبانيا بطل أوروبا والذي يضم مجموعة مميزة من أفضل اللاعبين المحترفين وأن نتيجة التعادل دافع قوي للاعبين في المباريات القادمة أمام الأرجنتين ثم إستراليا من أجل تحقيق أفضل النتائج ، حيث أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا أداء مميز .

وعقد منتخب كرة اليد عقد محاضرة بالفيديو عقب أداء مران اليوم بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو تم خلالها عرض تحليل أداء منتخب البرتغال الذي يواجهه منتخبنا الأول لكرة اليد يوم السبت القادم في أول مباريات الفريق بالبطولة وتم أيضا عرض تحليل أداء المنتخب في المباريات الودية التي أقيمت خلال المعسكر الذي أقيم في أوروبا قبل الحضور إلى طوكيو.

-وخاضت بسملة السلاموني لاعبة الترايلثون تدريبها اليوم بدون راحة عقب الوصول مساء الأربعاء إلى مقر الإقامة بالقرية الأولمبية حيث تعتبر بسملة أصغر لاعبة تتأ÷ل لمنافسات فردي السيدات في الترايثلون وأول لاعبة مصرية وعربية تتأهل لمنافسات الترايثلون في الأولمبياد

ويؤدي منتخب تنس الطاولة تدريباته على فترتين يوميا وسط حالة معنوية مرتفعه من اللاعبين الذي تقرر مشاركتهم في طابور الافتتاح وجائت نتيجة قرعة المنافسات بمواجهة فريق الرجال مع منتخب الصين بطل العالم ومنتخب السيدات في مواجهة منتخب رومانيا بطل أوروبا .

ويؤدي ثنائي الملاكمة عبدالرحمن عرابي ويوسف رزق الله برنامج تدريبي يشتمل على تدريب في الجيم صباحا ثم تدريب فني مساء استعدادا للمنافسات ويشارك الثنائي في طابور حفل الافتتاح.

ولن يشارك عمر العربي لاعب منتخب الجمباز في طابور الافتتاح بسبب ارتباط اللاعب بخوض المنافسات يوم السبت 24 يوليو بينما يشارك سيدات الجمباز في طابور الافتتاح حيث يؤدي اللاعبين التدريبات في الصالة ثم برنامج خاص في الجيم .

واختتم منتخب القوس والسهم تدريبه على الملاعب المخصصه للمنافسات حيث يخوض أول المنافسات صباح الجمعة 23 يوليو حيث قام كل لاعب برمي أكثر من 100 سهم خلال مران اليوم في أخر الاستعدادات وسط حالة معنوية مرتفعة للاعبين وحماس كبير قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأجرت اللجنة المنظمة قرعة منافسات الجودو بدون حضور مندوبي الفرق المشاركة من أجل مزيد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت القرعة عن :

- ‏محمد عبدالموجود يخوض منافسات وزن 66 ك يوم 25 يوليو

- ‏محمد علي يخوض منافسات وزن 81 ك يوم 27 يوليو

- ‏رمضان درويش يخوض منافسات وزن 100 ك يوم 29 يوليو



وخضع ‏المدير الفني لمنتخب الجودو للعزل وفقا للاجراءات المتبعة من اللجنة المنظمة بعد ظهور إيجابية العينة الخاصة بمسحة كورونا الخاصة به وتتابع البعثة الطبية بقيادة الدكتور حسن كمال الحالة اليومية مع المدير الفني

وتواصل ميار شريف ومحمد صفوت لاعبا التنس التدريبات اليومية في الملاعب المخصصه للتدريبات والثنائي بحالة معنوية وبدنية جيدة للغاية .

ويغيب منتخب التجديف عن طابور الافتتاح بسبب خوض الفريق لأول المنافسات يوم الجمعة 23 يوليو حيث أدى الفريق التدريبات في المجرى المائي المخصص للمنافسات اليوم الخميس ثم تدريب على أجهزة الأرجوميتر للحافظ على اللياقة البدنية وزيادة حالة التركيز قبل خوض المنافسات الرسمية.

ويشارك مهاب مهيمن لاعب الغطس يشارك في منافسات الغطس 3 و10 متر.

وتشارك ‏مها عبدالسلام تشارك في منافسات السلم الثابت 10 متر .

وحرص ‏الثنائي أدى تدريباته اليوم على التواجد في الجيم لخوض تدريبات الاحماء فقط من أجل تخفيف الحمل البدني على الثنائي.

وحضر عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التايكوندو والاستاذ إيهاب جابر عوض مجلس إدارة إدارة اتحاد التايكوندو والمدير الفني المكسيكي أوسكار، اليوم الاجتماع الفني للمنافسات ثم التواجه لصالة التدريبات ومتابعة تدريبات المنتخب استعدادا للمنافسات الرسمية .

و‏أسفرت القرعة عن مواجهة نور حسين لبطلة تركيا يوم 24 يوليو.

ويواجه ‏عبدالرحمن وائل بطل إسبانيا يوم 25 يوليو.

ويواجه ‏سيف عيسى بطل استراليا يوم 26 يوليو.

وتواجه ‏هدايا ملاك تواجه بطلة فرنسا يوم 26 يوليو.

وتتابع اللجنة الطبية حالة اللاعبين والخضوع للمسحات اليومية وتجهيز كافة احتياجات اللاعبين الطبية حيث أكد الدكتور حسن كمال رئيس البعثة الطبية أن جميع لاعبي البعثة بحالة جيدة ولا يوجد إصابات بين اللاعبين.

جدول يوم الجمعة 23 يوليو

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- ‏القوسم والسهم تجارب الأداء من أجل تحديد الترتيب قبل انطلاق في المنافسات يوم 24 يوليو

- ‏يوسف طلبة الساعة الواحدة ظهرا

- ‏أمل أدم الساعة الثالثة عصرا

- ‏الرماية تجارب الترتيب فقط سيدات بندقية ومسدس في الثامنة والنصف صباحة

- ‏التجديف عبدالخالق البنا تجارب الأداء وبداية التصفيات في الثامنة والنصف صباحا

- ‏- التحرك لطابور الافتتاح في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت اليابان العاشرة مساء بتوقيت مصر.