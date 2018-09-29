شرطة هونج كونج تعتقل 5 أفراد لتوزيعهم «منشورات محرضة»

اعتقلت إدارة الأمن القومي في شرطة هونج كونج خمسة من أعضاء الاتحاد العام لاطباء علاج مشاكل التخاطب ، بسبب توزيعهم منشورات محرضة، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مجهولين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن الشرطة قولها في بيان لها إن إدارة الأمن القومي اعتقلت رجلين وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاما، اليوم الخميس، بتهمة توزيع منشورات تحريضية.

ويشار إلى أن المعتقلين هم أعضاء في الاتحاد الذي تردد أنه قام بنشر أو توزيع أو عرض أو إعادة إنتاج، منشورات تحريضية منذ منتصف العام الماضي، في محاولة لإثارة الكراهية العامة والتحريض على استخدام العنف، خاصة من جانب الأطفال تجاه الحكومة والقضاء.

وقامت الشرطة بتجميد أصول تبلغ قيمتها 160 ألف دولار هونج كونج (20 ألفا و600 دولار).