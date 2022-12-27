 القاهرة الإخبارية: انفجار مخزن ذخيرة في القرم بعد هجوم أوكراني - بوابة الشروق
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القاهرة الإخبارية: انفجار مخزن ذخيرة في القرم بعد هجوم أوكراني


نشر في: السبت 22 يوليه 2023 - 3:15 م | آخر تحديث: السبت 22 يوليه 2023 - 3:15 م

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هجوم شنّته طائرة مسيّرة أوكرانية أدى إلى "انفجار" مخزن ذخيرة في شبه جزيرة القرم، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كيلومترات وتعليق حركة السكك الحديد.

وقال سيرجي أكسينوف، حاكم القرم: "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوجفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة، وتم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق 5 كيلومترات"، مؤكدًا أنه "بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضًا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد".

ويأتي هذا الهجوم بعد 5 أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، الرابط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى إلى مقتل شخصين.


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