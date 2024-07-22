مصادر فلسطينية: ما يصدر عن مكتب نتنياهو بشأن المفاوضات خداع للرأي العام

كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية، عن أنّ "رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو لم يعطِ أي تعليمات جديدة للوفد الإسرائيلي المفاوض، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل أسرى".

وقالت المصادر، في تصريح لقناة "الميادين" نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن ما يصدر عن مكتب نتنياهو من تصريحات "ما هو إلا للتمويه وخداع الرأي العام" في هذا الإطار.

وكانت تقارير لهيئة البث العام الإسرائيلية "كان" أفادت أمس الأحد، بأن وفدا يقوده مدير وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، من المقرر أن يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس المقبل في سياق المفاوضات غير المباشرة المتعثرة مع حركة حماس.

وكان من المفترض أن يتوجه بارنياع إلى الدوحة الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيل زيارته. وتتوسط مصر والولايات المتحدة أيضا، إلى جانب قطر، في المفاوضات.

وتدور المفاوضات حول الإفراج عن بقية الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في حرب غزة.