إزالة 180 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت يوم السبت 6 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وجاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أنه تم إزالة أمس الأحد، 11 حالة تعدٍ على أكثر من 7 قراريط أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى وحتى الأحد 21 الشهر الجاري، إلى 180 حالة تعد بواقع (34 حالة تعد بالبناء المخالف على 7467 متر أملاك دولة، و146 حالة على مساحة 5 أفدنة و20 قيراط أرض زراعية )، وذلك في ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، وتليها المرحلة الثانية من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.