 عمره 3500 عام.. تركيا تعلن اكتشاف لوح أثري جنوب البلاد - بوابة الشروق
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عمره 3500 عام.. تركيا تعلن اكتشاف لوح أثري جنوب البلاد

أنقرة- (قنا)
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:05 م

أعلنت تركيا اليوم عن اكتشاف لوح أثري يبلغ عمره 3500 عام، خلال أعمال التنقيب والترميم في تل عطشانة، المعروف باسم ألالاخ في منطقة ريحانلي بولاية هطاي جنوب البلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويلقي اللوح، الذي عثر عليه أثناء عمليات الترميم بعد زلزالي فبراير عام 2023، ضمن نطاق أعمال التنقيب في تل عطشانة، الضوء على العهد الذي كانت فيه الكتابة المسمارية الأكادية.

وقال محمد نوري أرصوي وزير الثقافة والسياحة، في منشور على منصة (إكس): "إنه بحسب القراءات الأولى، فإن اللوح المسماري الأكادي الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، يحتوي على سجلات لكميات كبيرة من مشتريات الأثاث".

وأضاف: "نعتقد أن هذا اللوح الذي يزن 28 جراما، سيقدم منظورا جديدا لفهم الهيكل الاقتصادي ونظام الدولة في العصر البرونزي المتأخر".

من جانبه، أشار جاكوب لاوينغر عضو هيئة التدريس بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وطالبة الدكتوراه زينب توركر، إلى أن أبعاد اللوح المكتشف 4.2 إلى 3.5 سنتيمترات، وسمكه 1.6 سنتيمتر، ووزنه 27.85 جرام.

ويواصل اللغويون دراساتهم لفهم الأرقام الموجودة في اللوح الذي كتب على السطور الأولى منه شراء كمية كبيرة من الطاولات والكراسي والمقاعد، ومعرفة من اشتراها أو لمن تم تسليمها.

 


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