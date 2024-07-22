ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 163

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء حيدر إبراهيم، الباحث الإعلامي والمختص في الشئون الإعلامية.

وأضاف في بيان مقتضب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين: «نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان».

وقبل قليل، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ290 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفًا و6 شهداء، و89 ألفًا و818 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى استشهاد 37 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، بينهم حالات خطيرة، نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بمحافظة خانيونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.