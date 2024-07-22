عدد الجنود الإسرائيليين الذين يطلبون دعما نفسيا يتضاعف 6 مرات منذ بداية الحرب على غزة

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن عدد الجنود الإسرائيليين الذين يطلبون دعمًا نفسيًا تضاعف 6 مرات منذ بداية الحرب على غزة.

وأضافت الصحيفة في تقرير اليوم الاثنين، أن «جمعية NTL، التي تقدم المساعدة النفسية لضحايا الصدمات على أساس وطني وتدير خط المساعدة التابع لوزارة الدفاع، تشهد زيادة كبيرة في نداءات الاستغاثة الواردة من الجنود المشاركين في الحرب».

وقالت مديرة خط المساعدة في الجمعية جيلي جاميش: «منذ انتحار جندي الاحتياط إليران مزراحي الشهر الماضي، نشهد قفزة في عدد الاتصالات ونداءات الاستغاثة الواردة إلينا».

وبحسب بيانات الجمعية، فإن خطوط نجدة الشرطة تلقت 35 اتصالًا متعلقًا بالمخاوف من الانتحار في الفترة ما بين أكتوبر 2022 وحتى يونيو 2023.

ونوهت الجمعية بأن هذا الرقم ارتفع إلى 86 اتصالًا ما بعد يونيو 2023، أي بزيادة قدرها 145%.