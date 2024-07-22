أين كانت كامالا هاريس لحظة إعلان بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي؟

قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أجرت نائبته، كامالا هاريس، عدة محادثات هاتفية صباح أمس مع بايدن حول قراره بمغادرة السباق ودعمها بدلاً من ذلك، وفقاً لمصدر مطلع.

وكانت هاريس، محاطة بعائلتها وموظفيها في مسكنها، حيث أمضت أكثر من 10 ساعات الأحد في إجراء مكالمات هاتفية مع أكثر من 100 من قادة الأحزاب وأعضاء الكونجرس والحكام وقادة العمال وقادة المنظمات الدعائية وحقوق المدنيين.

وأضاف المصدر لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أنها اتصلت أيضًا بقسها آموس براون الثالث الذي صلى لها مع زوجته.

وفي كل مكالمة، أوضحت نائب الرئيس أنها ممتنة للغاية لتأييد الرئيس ولكنها تخطط للعمل بجد للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بجهدها الشخصي. وهذا يعكس بيان هاريس الذي صدر بعد إعلان الرئيس بايدن التنحي.

وكتبت هاريس: "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به".

وكانت نائبة الرئيس ترتدي ملابس مريحة طوال اليوم: قميص بغطاء رأس من جامعتها الأم جامعة هوارد، وسترة رياضية وأحذية رياضية.

وعلى الرغم من المكالمات العديدة، قامت بترتيب الغداء والعشاء للمساعدين المجتمعين.