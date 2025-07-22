تفاصيل صفقة إنتقال كونسيساو إلى يوفنتوس

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي، صفقة التعاقد مع فرانسيسكو كونسيساو، لاعب فريق بورتو البرتغالي ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نادى بورتو البرتغالي عبر موقعه الرسمي، كونسيساو سوف ينتقل إلى يوفنتوس مقابل 41.5 مليون يورو بعقد ممتد لمدة خمس سنوات وبالتحديد حتى عام 2030.

وأوضح بورتو أن كونسيساو، سينضم إلى يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو، بعد تنازل اللاعب عن حقه في الحصول على 20 بالمئة من نسبة إعادة بيعه للنادي الإيطالي

وأشار النادي البرتغالي إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة ستبلغ 41.5 مليون يورو بإضافة 9.5 مليون قيمة إعارة اللاعب لموسم 2024ـ2025.