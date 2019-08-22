وزير الخارجية الألماني:لامبرر لتخفيف العقوبات على روسيا بسبب الملف الأوكراني

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يرى مبررا لتخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا، رغم الانتقادات المتزايدة في ألمانيا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

وخلال زيارته إلى موسكو، أكد ماس على أن روسيا يجب أن تتحرك في نطاق حل الأزمة الأوكرانية من أجل خطوة كهذه.

وقال ماس: "حتى الآن لم يكن هذا الأمر ممكنا، وطالما الحال كذلك سيكون من الصعب الحديث عن وضع العقوبات الاقتصادية الأوروبية"، إلا أنه أضاف أنه أخذ انطباعا بأن هناك إمكانيات جديدة للتقدم في حل النزاع الدائر بمنطقة شرق أوكرانيا.

ودعا ماس ،عقب مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس الأربعاء، مجددا إلى محادثات قريبة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة ألمانيا وفرنسا.

ويقاتل في شرق أوكرانيا منذ 2014 انفصاليون موالون لروسيا ضد قوات الحكومة الأوكرانية.

وتسعى كل من ألمانيا وفرنسا منذ خمسة أعوام ضمن ما يطلق عليه منتدى نورماندي التوسط بين كل من أوكرانيا وروسيا.

ومنذ تولي الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي مهام منصبه نهاية مايو الماضي تجددت الآمال في تحريك الجمود الذي سيطر على فض هذا النزاع منذ فترة.

ويضغط زيلينسكي في اتجاه لقاء قمة قريبا.