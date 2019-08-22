وزير الداخلية التركي يعلن تحييد 635 إرهابيا خلال عام 2019

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تحييد قوات بلاده 635 إرهابيا من منظمة "حزب العمال الكردستاني" المحظورة، في عمليات أمنية جرت منذ مطلع العام الحالي.

وأكد صويلو في كلمة ألقاها، اليوم، في اجتماع أمني بالعاصمة أنقرة، ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، على مواصلة بلاده محاربة "حزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "منذ مطلع العام الحالي فقط، حيدنا 635 إرهابيا في 80570 عملية أمنية... اليوم هناك دعم لوجستي وراء المنظمة الإرهابية، وشبكة من العلاقات التي تقدم الدعم المالي والاستراتيجي والنفسي".

وتشن منظمة حزب العمال الكردستاني منذ سنوات حملة تمرد ضد الدولة، وتصنف كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المنظمة على أنها إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من عناصر حزب الشعوب يقبعون في السجون للاشتباه في صلتهم بحزب العمال، ومن بينهم الرئيس المشترك السابق صلاح الدين دميرطاش الذي نافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي من محبسه.