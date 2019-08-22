مرشح ديمقراطي ثالث ينسحب من سباق الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية الديمقراطي جاي إنسلي، أمس الأربعاء، انسحابه من الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، لينخفض بذلك إلى 22 عدد المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى 2020.

وإنسلي هو ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان رصيد إنسلي، الحاكم التقدمي للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، في استطلاعات الرأي على الدوام أقل من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديمقراطيين.

وقال إنسلي -68 عاما- في مقابلة تلفزيونية: "أصبح من الواضح الآن أنني لن أكون الخيار الرئيسي، لن أكون رئيسا، لذلك أعلن انسحابى من السباق".

ومنذ دخوله السباق الرئاسي في مارس الماضى جعل إنسلي من ملف حماية البيئة العمود الفقري لحملته الانتخابية. وقال إنسلي في مقابلة الأسبوع الماضي في ولاية آيوا إن "التغير المناخي هو الموضوع الأهم ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمكافحته".

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي فإن نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن يتصدر نوايا التصويت لدى ناخبي الحزب الديمقراطي بنسبة 28,8% يليه السناتور بيرني ساندرز (16%) ثم السيناتور إليزابيث وارن (15,4%).