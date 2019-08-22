الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف حماة

واصل الجيش السوري والقوات الموالية له التقدم في ريف حماة الشمالي اليوم الخميس مضيقا الحصار على مقاتلي المعارضة بالمنطقة.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة على بلدة الصياد وتل الصياد ووادي العنز بريف حماة الشمالي، وأصبحت المساحة التي تحت سيطرة فصائل المعارضة حوالي 180 كم2".

وأشار قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر إلى أن هناك "أكثر من 2000 من مقاتلي فصائل المعارضة في مدن وبلدات مورك وكفرزيتا واللطامنة وعدد من القرى، وأن لديهم من الاسلحة ما يمكنهم من قتال القوات الحكومية السورية".

ونفى القائد العسكري خروج مدنيين من المعبر الذي أعلنته القوات الحكومية السورية في بلدة صوران بريف حماة الشمالي قائلا: "لم يخرج أحد من المدنيين باعتبار أغلب المدنيين في مدن وبلدات مورك وكفرزيتا وريف حماة الشمالي، غادروا مناطقهم باتجاه ريف إدلب الشمالي، بسبب القصف العنيف الذي تنفذه المقاتلات الروسية والسورية على المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في محافظة إدلب".