10 بنوك تشارك فى إقراض «إيفر جرو» 360 مليون دولار

يعتزم تحالف مكون من 10 بنوك المشاركة فى توفير قرض مشترك بقيمة 360 مليون دولار لصالح شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة فى مصر، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال ــ الشروق».

يضم التحالف المصرفى بنوك المشرق الإماراتى المرتب الرئيسى للقرض، الأهلى المصرى، مصر، قناة السويس، التعمير والاسكان، المصرى الخليجى، بينما تدرس المشاركة بنوك العربى الافريقى، القاهرة، الأهلى الكويتى، HSBC.

وتسعى الشركة للحضول على القرض للمساهمة فى استكمال المرحلة الثالثة من مشروعها بمدينة السادات وتمويل رأسمال العامل، كما يوجه نحو 275 مليون دولار من القرض لاعادة تمويل قروض مستحقة عليها بالجنيه المصرى.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، محمد الخشن، إن «إيفر جرو» للأسمدة تعتزم تنفيذ مشروعين الأول فى محافظة أسوان على مساحة 420 ألف متر باستثمارات قيمتها 9 مليارات جنيه، بهدف إنتاج «الدايوكالسيوم فوسفيد».

وأضاف الخشن، أن الشركة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لتخصيص أرض المشروع، وتنتظر الموافقة النهائية من هيئة التنمية الصناعية، متوقعا بدء الإنتاج من المشروع بعد 3 سنوات.

وتعتزم الشركة انشاء مصنع لإنتاج الأسمدة المتخصصة على مساحة 500 ألف متر بمدينة السادات بشراكة محلية بنسب لم يتم الاتفاق عليها تتراوح بين 50 إلى 50 بالمائة من رأس المال، أو 40 إلى 60 بالمائة لصالح الشركاء، وباستثمارات تقديرية 10 مليارات جنيه، ومن المخطط إنتاج ألف طن نشادر و700 طن حامض نيتريك يوميا، من مشروع السادات الجديد.

ويشار إلى أن إيفر جرو للأسمدة تنتج مليون طن من الأسمدة المتخصصة سنويا باستثمارات تبلغ 8 مليارات جنيه، وتصدر إنتاجها لأكثر من 70 دولة منها اليابان وأمريكا وإيطاليا واليونان والمغرب والجزائر، وتستهدف الوصول لـ100 دولة.

وحصلت الشركة عام 2017 على تمويل إسلامى مشترك طويل الأجل بقيمة تقريبية تبلغ مليار و215 مليون جنيه مصرى من كونسورتيوم مصرفى يضم كلا من البنك العربى الأفريقى الدولى ومصرف أبوظبى الإسلامى ــ مصر والبنك الأهلى المصرى لتمويل إنشاء مصنع شركة إيفرجرو بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات. من خلال إضافة 26 فرنا لإنتاج فوسفات البوتاسيوم وعدة وحدات لإنتاج حمض الكبريتيك وكلوريد الكالسيوم وحمض الفوسفور وثنائى فوسفات الكالسيوم.