الشرطة الإسرائيلية تغير مسار مظاهرة مناهضة لنتنياهو في القدس

غيرت الشرطة مسار المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتبعدهم عن الطرق الرئيسية في القدس اليوم السبت؛ لأنهم نظموا مسيرة دون الحصول على إذن، بحسب متحدث باسم الشرطة.

ويحتج متظاهرون خارج فيلا نتنياهو الخاصة بشمال تل أبيب وعلى التقاطعات والجسور المشيدة على الطرق السريعة بالآلاف بعد غروب الشمس كل يوم سبت.

وانضم المتظاهرون المتضررون اقتصاديا الذين يعاني كثير منهم بشدة بسبب القيود المفروضة للحد من موجة ثانية من فيروس كورونا في إسرائيل، إلى المتظاهرين السياسيين، الذين يطالبون بتنحي رئيس الوزراء منذ فترة طويلة حتى ثبوت براءته في محاكمة فساد بدأت ضده في مايو.

وقالت الشرطة، اليوم السبت، إن الضباط كانوا يبعدون المتظاهرين عن الطرق الرئيسية في محاولة "لتقليل" الإزعاج للسكان المحليين.

وقال المتحدث ميكي روزنفيلد إن "المتظاهرين في القدس ينظمون مسيرة لم يتم التنسيق بشأنها مع الشرطة".