إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف في إسرائيل وسط انتقادات للحكومة

تجاوزت إسرائيل رسميا 100 ألف إصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة، فيما تواجه الحكومة صعوبات في احتواء معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة في أحدث حصيلة يومية بلغت 1496، ليزيد بها العدد الإجمالي إلى 100716. وسجلت إسرائيل 809 وفيات بين سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين.



وفي مايو أيار، رفعت إسرائيل إجراءات العزل العام وهو ما احتفى به حينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون ووصفوه بأنه نجاح. وانخفضت الإصابات لأقل من 30 يوميا بعد أن كانت بالمئات.

وأخرجت موجة إصابات ثانية والقيود التي ترتبت عليها الكثير من الإسرائيليين من سوق العمل. وجرى رفع بعض القيود منذ ذلك الحين لإنعاش النشاط التجاري والأعمال، لكن معدل البطالة لا يزال يتأرجح حول 21.5 في المئة.



وتتعرض حكومة نتنياهو لانتقادات شديدة من الإسرائيليين الذين يخرجون إلى الشوارع في مظاهرات بشكل شبه يومي للمطالبة بزيادة المعونات الاقتصادية.

وركزت الاحتجاجات أيضا على اتهامات فساد ضد نتنياهو، وهي مزاعم ينفيها رئيس الوزراء اليميني.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في الخامس من أغسطس آب أن 25 في المئة فقط من الإسرائيليين يوافقون على أسلوب تصدي نتنياهو للوباء، بينما يؤيد حوالي 58 في المئة الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للحكومة.