غلق 7 منشآت لعدم وجود تراخيص وضبط أدوية مستوردة غير مسجلة بحي وسط الإسكندرية

قاد رئيس حي وسط الإسكندرية رجب النقيدي، اليوم الأحد، حملة صباحية للتفتيش على المطاعم الكافيهات والمقاهي والمحلات والصيدليات، أسفرت عن غلق 7 منشآت غير مرخصة و ضبط أدوية غير مسجلة لدى وزارة الصحة.

واستهدفت الحملة شوارع السلطان حسين، عائشة التيمورية وقيصر، إذ تم تحرير جنحة صحية بمعرفة التفتيش الصيدلي لضبط أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة بصيدلية بمحرم بك، و تحرير ٥ إنذارات من التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة، لعدد ٥ منشآت لمخالفة قوانين العمل، وتحرير عدد ١ محضر من إدارة الرصد البيئي لمنشأة لعدم توفير حاويات.

وتم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.