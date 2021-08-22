وكالة الفضاء عن إطلاق 4 أقمار صناعية جديدة: مزودة بكاميرات تصور الكرة الأرضية

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الأقمار الصناعية لها مهام مختلفة بينها البث التلفزيوني، وأخرى تؤدي وظائف الاتصالات والإنترنت، إلى جانب أقمار للاستشعار عن بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي تُقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، على القناة الأولى، مساء السبت، أن أقمار الاستشعار عن بُعد مُزوَّدة بكاميرات تُصوِّر الكرة الأرضية، ومن ثم يتم التعامل علميًّا مع هذه الصور.

وأشار إلى أن كل الأقمار التي أطلقتها وكالة الفضاء إلى جانب الأقمار الأربعة التي ستُطلق في العام المقبل هي أقمار استشعار عن بعد تلتقط صورًا فضائية، لافتًا إلى أن الصورة التي تؤخذ لأي مساحة على سطح الكرة الأرضية تكون مساحة شاسعة، قد تصل إلى 2500 كيلو متر مربع.

وأوضح أن هذه الصور مفيدة في التخطيط لمدن جديدة يتم بناؤها، إذ يتم التقاط صور لمكان إنشائها ومن ثم تبدأ عملية التخطيط، مؤكدًا أيضًا أن هذه التقنيات تُستخدم في مجال الزراعي لمحاصيل مختلفة، وتحدِّد مدى ملائمة الأرض لعملية الزراعة.

وسبق أن أعلن الدكتور القوصي إطلاق مصر في العام المقبل أربعة أقمار صناعية من نوعية "كيوب سات" لأغراض الاستشعار من البعد والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية التي تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة تساهم في إعداد أجيال وكوادر علمية تنهض بالبلاد وتدعم الصناعة المصرية وتصل بها إلى المنافسة العالمية.