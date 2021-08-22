سياتل ساوندرز ينفرد بصدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي

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انفرد فريق سياتل ساوندرز بصدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على مضيفه كولومبوس كرو 2 /1 في الوقت الذي تعادل فيه ملاحقه المباشر سبورتينج كانساس سيتي سلبيا مع مضيفه مينيسوتا يونايتد.

وفي مباريات أخرى جرت فجر الأحد فاز نيو انجلاند ريفولوشن على ضيفه سينسيناتي 4 /1 وإنتر ميامي على تورنتو 3 /1 واوستن اف سي على بورتلاند تمبرز 3 /1 و فانكوفر وايتكابس على لوس أنجليس اف سي 2 /1.

كما فاز اتلانتا يونايتد على مضيفه دي سي يونايتد 2 /1 واورلاندو سيتي على شيكاغو فاير 1 /صفر وتعادل فيلادلفيا يونيون مع مونتريال 1 /1 وهيوستن دينامو مع دالاس 2 /2.

ورفع سياتل ساوندرز رصيده في صدارة المجموعة الغربية إلى 42 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على سبورتينج كانساس سيتي.

وعلى ملعب مايفري ستاديوم، تقدم برادلي رايت فيلبس بهدف لكولمبوس في الدقيقة 77 لكن سياتل خطف الفوز في اللحظات الأخير عبر هدفي كزافييه أرييجا وويل بروين في الدقيقتين 88 و89.

وعلى ملعب جيليت ستاديوم عزز نيو إنجلاند ريفولوشن صدارته للمجموعة الشرقية بفوزه العريض على سينسيناتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتقدم تاجون بوشانان وإيمانويل بواتينج بهدفين لنيو إنجلاند ريفولوشن في الدقيقتين السابعة و21 ثم تكفل أدم بوكسا بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 33 و61 فيما أحرز برينيير الهدف الوحيد لسينسيناتي في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد نيو إنجلاند ريفولوشن إلى 49 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه أورلاندو سيتي.