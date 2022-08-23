ضجة بسبب عدم ارتداء وزير الاقتصاد الألماني وصحفيين كمامات خلال رحلة كندا

شهدت ألمانيا ضجة بسبب صور أظهرت وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وصحفيين بدون كمامات وهم على متن الطائرة المتجهة بهم مع المستشار أولاف شولتس إلى كندا.

من جانبها، ردت الحكومة الألمانية بأن عدم ارتداء الكمامة لا يتعارض مع قواعد السفر على متن الطائرات التابعة لسلاح الجو الألماني، وقال متحدث حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):" لا يوجد ارتداء إجباري للكمامة في رحلات سلاح الجو الألماني. ويتعين على كل المشاركين في الرحلة تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر قبل بدايتها، وهذا يضمن مستوى حماية مرتفع".

يشار إلى أن الطائرة وهي ايرباص ايه 340 كانت تقل أمس الأحد أكثر من 80 راكبا بينهم 25 إعلاميا خلال الرحلة المتجهة من برلين إلى مونتريال.

وأظهرت صور ومقطع فيديو للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار وصحفيين وهم قريبون بشدة من بعضهم البعض دون ارتداء كمامة، وكان شرط المشاركة في الرحلة تقديم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة.

من جانبه، كتب الرئيس السابق للحزب المسيحي الديمقراطي ارمين لاشيت على تويتر اليوم أن صحفيين وأعضاء حكومة تجاهلوا "قوانين غير منطقية لكنها سارية".

من جانبها، قالت شركة لوفتهانزا على تويتر عن الموضوع" النتيجة السلبية لاختبار بي سي آر لا تعفي من ارتداء الكمامة".

وفي سياق متصل، قال جيورج باتسدرسكي الرئيس السابق لكتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية برلين:" لماذا يتعين على كل الركاب الجويين الذين يسافرون من وإلى وفي ألمانيا أن يرتدوا كمامة لكن ماري انطوانيت هابيك لا تفعل ذلك؟".