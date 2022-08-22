أعلن ريشي سوناك، المرشح لقيادة حزب المحافظين الحاكم وحكومة بريطانيا، أنه لن يشارك في أي حكومة ترأسها منافسته على المنصب ليز تراس وزيرة الخارجية حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوناك قوله في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين: "هناك شيء واحد أفكر فيه كثيرا باعتباري كنت عضوا في الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو أنك تحتاج إلى الموافقة بالفعل على أمور كبيرة.. ولأن هذا موقف صعب، كما وجدته، فإنك لا تريد ولن تريد أن تجد نفسك في موقف مثل هذا مرة أخرى".

كانت استقالة سوناك من منصبه كوزير للخزانة في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في الشهر الماضي قد عجلت بإعلان جونسون استقالته من منصبه.

وفي الوقت نفسه فإن مواقف سوناك وتراس بشأن الكثير من القضايا وبخاصة الاقتصادية مختلفة تماما.

وتحدثت تقارير صحفية عن أن سوناك يمكن أن يشغل منصب وزير الصحة في حال فوز منافسته تراس بمنصب رئيس الوزراء.

وقال سوناك تعليقا على هذه التكهنات: "لا أركز على هذا الأمر أبدا ولا أظن أن ليز تفعل ذلك.. أنا لا أفكر في وظائفي ولا وظائف الآخرين الآن".

وصرح ريشي سوناك، الأسبوع الماضي، بأنه سيظل في المنافسة على منصب رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر تأخره كثيرا عن منافسته ليز تراس.