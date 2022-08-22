شرطة أستراليا تضبط شحنة هائلة من مخدر فينتانيل

أعلنت قوات حرس الحدود الأسترالية اليوم الإثنين أن الشرطة في البلاد تمكنت من ضبط أكبر شحنة من مخدر "فينتانيل" تم كشفها على الإطلاق، مانعة بذلك 5 ملايين جرعة من المخدر الأفيوني القاتل من الوصول إلى الشوارع.

وقالت قوات حرس الحدود في بيان إن المخدرات وجدت مخباة داخل مخرطة خشبية صناعية مرسلة من كندا ووصلت إلى ملبورن في ديسمبر 2021.

وقام ضباط قوات حرس الحدود بتفتيش الحاوية في فبراير الماضي واكتشفوا ما يقرب من 60 كجم من مساحيق مواد مخدرة مخبأة داخل صناديق تشبه صناديق الذخيرة ومخفية داخل مخرطة يبلغ وزنها ثلاثة أطنان.

وتحقق مسؤولو الطب الشرعي من 2ر11 كيلوجرام من "الفينتانيل" النقي، أي ما يعادل حوالي 5ر5 مليون جرعة قاتلة محتملة يبلغ وزن الواحدة منها 30 ملليجرام، ونحو 30 كيلوجراما من الميثامفيتامين، بقيمة تقدر بنحو 27 مليون دولار أسترالي (6ر18 مليون دولار أمريكي).

وتقول قوات حرس الحدود إن جرعة صغيرة من "الفينتانيل" يبلغ وزنها28 ملليجرام من المخدر يمكن أن تكون قاتلة.

وقالت السلطات الأسترالية إنها لم تكتشفت من قبل عمليات جلب "الفينتانيل" غير المشروع بجرعات صغيرة الحجم جدا، كلها أقل من 30 جراما.

وقال جيمس واتسون القائد بقوات حرس الحدود: "كانت هذه كمية هائلة من "الفينتانيل".

وأضاف واتسون:"الفينتانيل مادة شديدة السمية ..بالإضافة إلى كونها مخدرا مميتا عند الاستخدام. وينتشر وباء الفينتانيل في أجزاء كثيرة من العالم حاليا، مما يؤدي إلى وفاة الآلاف من متعاطيها كل عام".

وقال القائم بأعمال قائد الشرطة الاتحادية الأسترالية، أنتوني هول، إنه من المعروف أن العصابات الإجرامية في جميع أنحاء العالم تقوم بمزج المخدرات غير المشروعة بالمواد الأفيونية الاصطناعية، ما ينتج عنها خليطا خطيرا.

وتابع "الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات غير المشروعة لا يمكنهم أبدا التثبت مما يتعاطونه، وعملية الضبط هذه تسلط الضوء على لعبة الروليت الروسية - لعبة بإطلاق النار بوضع رصاصة واحدة في اسطوانة مسدس - التي يلعبونها والتي يحتمل أن تكون قاتلة. لا نريد أن نرى أستراليا تنضم إلى دول أخرى في تلك اللعبة المميتة".