 الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني اقترب من منصات الغاز في البحر الأسود - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أغسطس 2023 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني اقترب من منصات الغاز في البحر الأسود


نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 9:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 9:14 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة Su-30SM تابعة لأسطول البحر الأسود دمّرت الليل الماضي زورق استطلاع أوكرانيّا اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود.

كما أحبطت الدفاعات الروسية فجر اليوم هجوما إرهابيا أوكرانيّا بـ4 طائرات مسيّرة استهدف العاصمة موسكو، ومقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.

وتصدت الدفاعات الروسية مساء أمس الاثنين لهجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم.

وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك