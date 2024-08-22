المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد مركز التدريب بديوان محافظة أسيوط على المستوى القومي

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن حصول مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بديوان عام المحافظة، على شهادة اعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ ليكون ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي واللغات.

وسلم المحافظ، شهادة الاعتماد للمركز، وقدم التهنئة لفريق العمل بمركز التدريب برئاسة أحمد مدكور مدير المركز، مشيداً بالجهود المبذولة من القائمين على المركز وعلى دور المركز في تقديم خدمة تدريبية متميزة لأبناء أسيوط لكل فئاتهم.

وأوضح أن اعتماد المركز ضمن مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي، وتسليم شهادة الاعتماد له يؤكد مكانته وقدرته على تحقيق نتائج متميزة في التدريب الإداري؛ نظرًا لما يتمتع به المركز من إمكانيات وتجهيزات وتنطبق عليه كل المعايير والشروط الموضوعة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصل إليه المركز مع الاستمرارية في تطوير الأداء بهدف رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر في مختلف المجالات؛ تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، فضلاً عن أهمية التدريب على السلامة والصحة المهنية للعاملين من خلال سلسلة دورات لتشمل العاملين بالمركز والأحياء كافة.

يذكر أن مركز التدريب بالديوان العام يقدم دورات في اللغات والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية لجميع أبناء المحافظة بمختلف مستوياتهم وأعمارهم (عاملين بالقطاع الإداري للدولة، والشركات الخاصة وخريجين وطلاب).