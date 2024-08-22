 وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا لواء رفح التابع لحماس - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا لواء رفح التابع لحماس

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 8:13 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 8:15 ص

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الأربعاء، إن إسرائيل هزمت لواء تابعا لحركة حماس في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح: "لقد هزم لواء رفح (حماس)، وتم تدمير أكثر من 150 نفقا في المنطقة".

وكانت إسرائيل قد تقدمت إلى رفح في مايو، على الرغم من الانتقادات الدولية الهائلة. وكان ما يقدر بنحو مليون لاجئ قد احتشدوا في المدينة، لكنهم غادروا منذ ذلك الحين.

وتطالب حماس بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة. من ناحية أخرى، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تستمر في السيطرة على المحور حتى بعد وقف إطلاق النار من أجل منع "تهريب الأسلحة".


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