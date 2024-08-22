الحكومة توافق على 11 قرارا أبرزها مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة بمليار يورو

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، ووافق المجلس خلال اجتماعه على عدة قرارات.



القرارات المتعلقة بالتعاون الدولي ودعم القطاعات الحيوية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أهمها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" المُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو. يستهدف هذا الاتفاق دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، وتحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة.

مشروعات دعم التصنيع الصحي

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. يهدف الاتفاق إلى دعم تنفيذ الخطط القومية لزيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية وتوسيع الوصول العادل لها.

دعم الاقتصاد الكلي وتخفيف قيود التمويل

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. تستهدف المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي واستقرار الاقتصاد الكلي.

تخصيص الأراضي وتوسيع التوسعات العمرانية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 3173 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، لصالح المحافظة لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينة "دار السلام".

تعديلات تشريعية وهيكلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، الخاص بتشكيل "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية"، وذلك وفقًا لمسميات الوزارات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.

تخصيص الأراضي لشركات استثمارية

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لعدد 17 شركة بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ أنشطة متنوعة بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر.

مشروعات النقل والموانئ الجافة

وافق مجلس الوزراء لوزارة النقل على استكمال السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب على مساحة 133 فدانًا لمدة ثلاثين عامًا.

إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور، أكتوبر، قنا، المنيا، بورسعيد) وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2024 وينتهي في 30 يونيو 2025.

مشروعات النظافة وخدمات البيئة

وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات الجمع ونظافة وغسيل الشوارع الرئيسية لمدة اثني عشر شهرًا بالمناطق التالية: (حي شرق شبرا الخيمة – حي غرب شبرا الخيمة – مدينة الخصوص).

مشروعات الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافًا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميجاوات ساعة، وذلك من خلال شركة "مصدر" الإماراتية. كما وافق على مشروعات الطاقة المتجددة (شمسي – رياح) المقدمة من شركة "إمياباور" وشركات أخرى.