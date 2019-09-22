مونشنجلادباخ يقلب تأخره أمام دوسلدورف إلى فوز في البوندسليجا

قلب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ تأخره بهدف أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتقدم فورتونا دوسلدورف بهدف سجله قاسم نوهو في الدقيقة السادسة وتعادل ماركوس تورام لمونشنجلادباخ في الدقيقة 74، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، محققا فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مباراة.

فيما توقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر متلقيا خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.