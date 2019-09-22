الاستخبارات العراقية تلقي القبض على أحد إرهابيي داعش في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأحد، القبض على أحد الإرهابيين في مدينة الموصل - مركز محافظة نينوي، شمالي البلاد.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، بالتعاون مع الفوج الأول "لواء 50 " تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة "مخمور" بالموصل، وتسلميه إلى الجهة المعنية ، مشيرة إلى أن العملية تمت من خلال كمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة.

وأضافت المديرية - في بيانها - أن المعتقل يعد من الإرهابيين الذين يرتبطون بقيادات تنظيم "داعش" الإرهابي المتواجدين في جبال "قرة جوغ"، ومن المطلوبين للقضاء، بموجب مذكرة قبض ،وفق أحكام المادة "4 إرهاب".