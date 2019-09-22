قيادي بـ«القائمة المشتركة»: دعم جانتس لن يكون مجانا

أكد أحمد الطيبي القيادي بـ"القائمة المشتركة" أن القائمة لن توصي أحدا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة مجانا، بما في ذلك بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض"، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد عن الطيبي أن القائمة متمسكة بهدفين وعدت بهما خلال الحملة الانتخابية، وهما تحقيق إنجازات للمجتمع العربي وإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تعقد "القائمة المشتركة"، التي حلت في المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة، اجتماعا اليوم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستوصي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليف جانتس.

وقال الطيبي إن القائمة لها مطالب من بينها اتخاذ قرار حكومي ملزم بمكافحة العنف في المجتمع العربي والإعلان عن خطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي ووقف ما وصفها "باقتحامات الأقصى"، مضيفا أنه "لن تكون توصية بدون ثمن ملائم".

ومن المقرر أن يبدأ رئيس إسرائيل مساء اليوم مشاورات نيابية مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها مؤخرا، وذلك تمهيدا لتسمية النائب الأوفر حظا ليُكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن جانتس قد يكون هو الخيار أمام القائمة المشتركة، التي تضم أحزابا عربية في إسرائيل، للتخلص من نتنياهو، إلا أن مصادر في القائمة تشكك في ما إذا كان جانتس هو البديل المرجو بسبب مواقفه اليمينية ونيته تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو حاليا.