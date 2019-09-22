ترامب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الحرة" الأمريكية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.