ترامب:لا أنوي لقاء أي مسؤولين إيرانيين على هامش الجمعية العامة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد من واشنطن، قبيل توجهه إلى ولاية تكساس، ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة: "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لدي لعقد أي لقاء مع الإيرانيين".

وأردف ترامب: "لكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث، وأنا شخص مرن جدا، إلا أنه لا نوايا مماثلة لدي حاليا. سنلتقي كثيرا من الزعماء، نعمل على تنظيم نحو 15 لقاء، لكن إيران غير موجودة في هذه القائمة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وتنطلق في نيويورك يوم 24 سبتمبر الحالي أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تجري تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية تصاعد الخلافات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية وإسرائيل، من جهة أخرى.

وسبق أن أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرتي دخول لكل من روحاني ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي فرضت عليه عقوبات قبل ذلك، ليتمكنا من حضور أعمال الجمعية العامة.

ومن المخطط أن يشارك الوفد الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة في الوقت الذي تحدثت فيه بعض وسائل الإعلام عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي، لخفض وتيرة التوتر بين بلديهما، والذي يشهد تصعيدا مستمرا منذ انسحاب الولايات المتحدة في 8 مايو 2018، بقرار لترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، وتم فرض عقوبات اقتصادية موجعة عليها.

وبينما أكد ترامب مرارا استعداده للقاء القيادة الإيرانية "عندما ستكون جاهزة لذلك"، شدد روحاني على رفضه إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة قبل إلغائها كل العقوبات ضد إيران.