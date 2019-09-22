أورنچ مصر تطلق يوما مفتوحا للتوظيف وشغل 250 فرصة عمل

أعلنت شركة أورنچ، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر.

ويتيح الحدث أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من ٢٥٠ فرصة عمل في مختلف التخصصات على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة، ولتسهيل المشاركة في الحدث، أعلنت أورنچ مصر عن إمكانية تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية على الانترنت.

وتوفر أورنچ مصر، لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل، وتأتي سلسلة التوظيف الجديدة بالتوازي مع توسع أورنچ في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الاتصالات.